У Польщі зробили заяву щодо блокування кордону з Україною

У МЗС визнали, що пункти пропуску - це не місця для протестів.

Пункти пропуску на польсько-українському кордоні є критичною інфраструктурою і не повинні блокуватися протестувальниками.

Про це під час спільної пресконференції у вівторок у Варшаві з очільником МЗС України Андрієм Сибігою заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише "Укрінформ".

Він зазначив, що за питання кордонів відповідає МВС Польщі, погодившись, що пункти пропуску і доїзди до них "є критичною інфраструктурою і не повинні бути місцями протестів".

"Ми повинні детально придивитися до масштабів протестів, дозволи на які видають наші суди",- додав Сікорський.

Нагадаємо, 24 листопада, кілька десятків польських фермерів розпочали акцію протесту, блокуючи пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протести польських аграріїв на кордоні з Україною тривали від листопада минулого року до квітня цього року. Головною вимогою протестувальників було обмеження імпорту сільгосппродукції з України та зокрема – зменшення ввезення зернових, попри те, що такі культури проходять територію цієї країни транзитом.

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