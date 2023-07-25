Украина вернула около 45% собственных территорий – Госдеп

Украина вернула около 45% собственных территорий, временно оккупированных российскими военными, если при этом учитывать Крым.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.

"Если считать включительно Крымом, то Украина вернула около 45% своей территории", — сказал представитель внешнеполитического ведомства США в ответ на просьбу уточнить заявление госсекретаря Энтони Блинкена по этому поводу.

Миллер отметил, что в контексте отвоевания захваченных вооруженным путем украинских территорий после 2014 года, без учета Крыма, ВСУ освободили около 61% ранее захваченных россиянами территорий.

«Итак, Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении территорий, которые Россия временно оккупировала», — резюмировал представитель Госдепа.

Напомним, что Зеленский провел совещание по экспорту украинской агропродукции.

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