Україна повернула близько 45% власних територій - Держдеп

Україна повернула близько 45% власних територій, тимчасово окупованих російськими військовими, якщо при цьому враховувати Крим.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«Якщо рахувати включно Кримом, то Україна повернула близько 45% своєї території», - сказав представник зовнішньополітичного відомства США у відповідь на прохання уточнити заяву держсекретаря Ентоні Блінкена з цього приводу.

Міллер зазначив, що в контексті відвоювання захоплених збройним шляхом українських територій після 2014 року, без урахування Криму, ЗСУ визволили близько 61% раніше захоплених росіянами територій.

«Отже, Україна вже досягла неймовірних успіхів у поверненні територій, які Росія тимчасово окупувала», - резюмував представник Держдепу.

Нагадаємо, що Зеленський провів нараду щодо експорту української агропродукції.

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