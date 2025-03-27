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В АР узнали, где Франция может разместить миротворцев в Украине
Франция предлагает разместить миротворческие силы вдоль Днепра – их численность может составить 30 000.
Франция изучает возможность размещения миротворческих сил в центральной Украине, в частности, вдоль реки Днепр.
Об этом сообщило издание The Associated Press, ссылаясь на чиновника, который участвует в закрытых обсуждениях.
По информации источника, Париж настаивает на том, чтобы войска "коалиции желающих" действовали в тыловых районах, подальше от линии фронта. Однако не исключаются и другие сценарии, например, развертывание контингента на западе Украины или даже в соседних государствах.
Британские представители, в свою очередь, отмечают, что численность европейских миротворцев может достигать 10 000-30 000 военных.