В АР узнали, где Франция может разместить миротворцев в Украине

Франция может разместить миротворцев в центре Украины / © Associated Press

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Франция изучает возможность размещения миротворческих сил в центральной Украине, в частности, вдоль реки Днепр.

Об этом сообщило издание The Associated Press, ссылаясь на чиновника, который участвует в закрытых обсуждениях.

По информации источника, Париж настаивает на том, чтобы войска "коалиции желающих" действовали в тыловых районах, подальше от линии фронта. Однако не исключаются и другие сценарии, например, развертывание контингента на западе Украины или даже в соседних государствах.

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Британские представители, в свою очередь, отмечают, что численность европейских миротворцев может достигать 10 000-30 000 военных.