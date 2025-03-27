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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
3519
Время на прочтение
1 мин

В АР узнали, где Франция может разместить миротворцев в Украине

Франция предлагает разместить миротворческие силы вдоль Днепра – их численность может составить 30 000.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Миротворцы в Украине

Франция может разместить миротворцев в центре Украины / © Associated Press

Франция изучает возможность размещения миротворческих сил в центральной Украине, в частности, вдоль реки Днепр.

Об этом сообщило издание The Associated Press, ссылаясь на чиновника, который участвует в закрытых обсуждениях.

По информации источника, Париж настаивает на том, чтобы войска "коалиции желающих" действовали в тыловых районах, подальше от линии фронта. Однако не исключаются и другие сценарии, например, развертывание контингента на западе Украины или даже в соседних государствах.

Британские представители, в свою очередь, отмечают, что численность европейских миротворцев может достигать 10 000-30 000 военных.

Дата публикации
Количество просмотров
3519
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