В Госдепе убеждают, что американский народ – с Украиной

Ведь победа Украины в противостоянии российской агрессии отвечает интересам национальной безопасности Америки.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Паетт, — пишет Укринформ.

«Прежде всего, я думаю, что американский народ – с Украиной. И я утверждаю это на основе моих дискуссий с Конгрессом, моих дискуссий по всему миру», — отметил Паэтт

Представитель Госдепа отметил, что Конгресс продолжает «важные дебаты» относительно бюджета и помощи Украине, и администрация США высказала на этот счет очень четкую позицию. Паэтт напомнил, что на прошлой неделе обсуждал эти вопросы на слушаниях в Конгрессе.

«То, что я испытал от республиканцев и демократов во время этих слушаний – это дальнейшая преданность Украине, понимание интересов нашей нацбезопасности в успехе Украины. А также понимание того, что в контексте этой войны (разрушение – ред.) энергетики так же важна часть российского арсенала, как и беспилотники, которые Путин запускает на украинские города», — отметил чиновник.

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В то же время, по его словам, очень вдохновляет тот факт, что объемы помощи энергетическому сектору Украины со стороны ЕС превысили финансирование, предоставленное Соединенными Штатами. «Поэтому наши европейские союзники несут свое бремя», — подчеркнул он.

Напомним, что Сенат США принял законопроект о финансировании правительства : помощи Украине в нем нет.