В Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда

Сегодня, в День флага Украины, в столице пройдет второй саммит Крымской платформы.

В Киев 23 августа для участия во втором саммите Крымской платформы прибыл президент Польши Анджей Дуда.

"Он всегда поддерживал независимость Украины. Его присутствие в Киеве сейчас тоже символично", — подчеркнули в Офисе польского лидера в Twitter.

Szef Gabinetu Prezydenta RP @PSzrot : Prezydent @AndrzejDuda zawsze wspierał niepodległość Украина. Jego obecność w Kijowie ma także и сейчас symboliczne znaczenie. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022

Следует отметить, что сегодня, 23 августа, в Киеве состоится второй саммит Крымской платформы. В ней примут участие около 60 стран и международных организаций. Среди них около 40 на уровне президентов и премьер-министров.

Напомним, Крымская платформа — инициатива, основанная в качестве координационного механизма для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав людей на полуострове и содействия деоккупации. Первый учредительный саммит прошел в Киеве 23 августа 2021 года. В нем приняли участие представители 46 стран и межгосударственных организаций. В завершение встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию государством-оккупантом.

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