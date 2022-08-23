Россияне продолжают бить по Харьковщине: ранены еще два человека

Во вторник, 23 августа, около 06:00 оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. Зафиксировано попадание в частный дом. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Чугуевского и Изюмского районов. В результате атак повреждены здания гражданского предприятия. Также произошло несколько пожаров за пределами населенных пунктов, горели лесные полосы и трава.

Около 06:00 российские оккупанты обстреляли село Коробочкино Чугуевского района. В результате атаки произошел пожар.

Вечером 22 августа около 21:30 враг тремя ракетами нанес удар ракетами по селу Старая Гнилица в Чугуевском районе. Повреждены теплицы, произошел пожар.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки ранения получили двое мирных жителей: 71-летняя женщина в Чугуевском районе, а также 58-летний мужчина в Изюмском.

В ОВА подчеркивают, что на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты используют против ВСУ ствольную и реактивную артиллерию, танки и авиацию. "Наши защитники надежно удерживают позиции, нанося врагу потери. В течение суток враг не предпринимал попыток идти в наступление на Харьковщине", — подчеркнул Синегубов.

Как сообщалось, начались 181 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. оккупанты штурмуют на 3-х направлениях в Донецкой области. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 23 августа.

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