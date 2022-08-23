До Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда

Сьогодні, у День прапора України, у столиці відбудеться другий саміт Кримської платформи.

До Києва 23 серпня для участі у другому саміті Кримської платформи прибув президент Польщі Анджей Дуда.

"Він завжди підтримував незалежність України. Його присутність у Києві зараз теж символічна", - наголосили в Офісі польського лідера у Twitter.

Szef Gabinetu Prezydenta RP @PSzrot: Prezydent @AndrzejDuda zawsze wspierał niepodległość Ukrainy. Jego obecność w Kijowie ma także i teraz symboliczne znaczenie. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022

Варто зазначити, що сьогодні, 23 серпня, у Києві відбудеться другий саміт Кримської платформи. У ній візьмуть участь близько 60 країн та міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів та прем'єр-міністрів.

Нагадаємо, Кримська платформа - ініціатива, яку започаткували як координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людей на півострові і сприяння деокупації. Перший установчий саміт відбувся у Києві 23 серпня 2021 року. У ньому взяли участь представники 46 країн та міждержавних організацій. На завершення зустрічі країни-учасниці ухвалили спільну декларацію, в якій визнали Росію державою-окупантом.

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