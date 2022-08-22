Зеленський розповів про саміт "Кримська платформа" та безпековий формат "Київська ініціатива"

Також був заснований дипломатично-безпековий формат "Київська ініціатива".

Про це 22 серпня під час звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський.

"Вже повністю готові до другого саміту Кримської платформи. Цьогоріч саміт буде ще сильнішим, ніж торік, – і за складом учасників, і за тематикою обговорень. Ми значно розширюємо формат Кримської платформи – завтра озвучимо всі деталі. А сьогодні був заснований новий дипломатично-безпековий формат "Київська ініціатива". У його роботі вже беруть участь європейські сусіди України. Це Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, держави Балтії. Поступово залучимо й інші країни. У форматі "Київської ініціативи" робота відбувається на рівні зовнішньополітичних радників глав держав. З боку України – це Андрій Сибіга, Андрій Єрмак. І цей формат дасть нам змогу посилити взаємодію в регіоні, спільний захист наших інтересів, передусім безпекових. Це дуже перспективна лінія нашої роботи на євроатлантичному напрямку", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів, скільки ракет випустила по Україні Росія за пів року повномасштабної війни.

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