Ворог обстріляв Сумщину: Живицький повідомив про 80 кулеметних снарядів

На Сумщині окупанти випустили близько 80 кулеметних снарядів.

Голова Сумської обласної державної адміністрації - керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 22 серпня о 21:30 повідомив про те, що росіяни били по прикордонних громадах Шосткинського району.

"Близько 18 вечора по Середино-Будській громаді стріляли з міномета − 2 прильоти і 3 постріли освітлювальними снарядами. Неподалік від міста виникла пожежа, знову біля очисних споруд, це вже вдруге за місяць", − додав Живицький.

За його попередньою інформацією, втрат і руйнувань не зафіксовано. Однак поки невідомі наслідки пожежі.

Нагадаємо, військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку.

Читайте також: