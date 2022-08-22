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Ворог обстріляв Сумщину: Живицький повідомив про 80 кулеметних снарядів

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Ворог обстріляв Сумщину: Живицький повідомив про 80 кулеметних снарядів

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький / Фото: facebook.com/Zhyvytskyy

Били по прикордонних громадах Шосткинського району.

На Сумщині окупанти випустили близько 80 кулеметних снарядів.

Голова Сумської обласної державної адміністрації - керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 22 серпня о 21:30 повідомив про те, що росіяни били по прикордонних громадах Шосткинського району. 

"Близько 18 вечора по Середино-Будській громаді стріляли з міномета − 2 прильоти і 3 постріли освітлювальними снарядами. Неподалік від міста виникла пожежа, знову біля очисних споруд, це вже вдруге за місяць", − додав Живицький.

За його попередньою інформацією, втрат і руйнувань не зафіксовано. Однак поки невідомі наслідки пожежі.

Нагадаємо, військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
2690
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