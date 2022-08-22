Українські зенітники одним пострілом знищили ворожий безпілотник: відео

Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку.

У неділю, 21 серпня, українські військові збили ще один безпілотник російських окупантів.

Відео зі знищенням ворожого БПЛА опублікували на Facebook-сторінці командування Повітряних сил ЗСУ.

У командуванні ПС ЗСУ розповіли, що на відео зафіксовано точний удар по російському безпілотнику військовослужбовцями зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр".

Українські зенітники "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку.

Нагадаємо, того ж дня Повітряні сили ЗСУ знищили у небі над Херсонською областю три ворожі безпілотники. Ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії.

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