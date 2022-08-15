Чи може Іран поставити Росії тисячу безпілотників "Шахид" - експерт дав відповідь

Росія просить в Ірану тисячу високотехнологічних БПЛА, але темпи їх збирання - 9-10 на рік. Та ще й збирання, на думку Олега Жданова, швидше за все, - ручне, напівкустарне.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи може Іран поставити Росії тисячу безпілотників "Шахид".

Жданов заявив, що дуже сумнівається у можливостях Ірану у виробництві високотехнологічних безпілотних літальних апаратів.

"Я знаю, що вони є, я знаю, що вони виробляються, але темпи складання БПЛА – 9-10 штук на рік. Це сьогодні їх виробничі потужності", - підкреслив він.

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Експерт навів приклад заводу Bayraktar, розташованого у Туреччині, який виробляє безпілотники у промислових обсягах. Жданов пояснив, що там виробляється до 200 байрактарів на рік.

"Тобто Туреччина до повного допуску до західних технологій, розгорнувши підприємство, може зібрати 200 безпілотників на рік. Іран, перебуваючи під санкціями і позбавлений доступу до (західних – ред.) технологій, може застосовувати китайські технології. І, швидше за все, він їх і застосовує, і китайські мікрочіпи. Чому? Тому що Іран торгує в чорну з Китаєм - продає йому нафту. І швидше за все в обмін на нафту або на ці гроші, отримані від контрабанди нафти до Китаю, вони купують китайські чіпи та китайські технології зі складання. І збирання у них не конвеєрне заводське, а ручне, напівкустарне, швидше за все. До речі, нагадаю, що у них немає досвіду бойового застосування ні щодо високоточних бомб, ні щодо цих безпілотників: "Шахид - 129", "Шахид - 192" - із ним взагалі туго. Він тільки на початку виробничого циклу. Тож, наскільки це буде успішний контракт, наскільки Іран буде готовий постачати таку кількість - 1000 штук (тобто це навіть, якби Туреччина виробляла байрактари - це було б п'ять років, за умови, якщо Туреччина відмовиться від усіх інших контрактів – це я просто для порівняння наводжу приклад за обсягами виробництва)… ", - зазначив Жданов.

Тобто експерт дав зрозуміти, що, на його думку, контракт Росії з Іраном – дуже сумнівний.

"До речі, тут же додам про супутник. 9 серпня із космодрому "Байконур" Роскосмос запустив іранський супутник. Але Іран в офіційній заяві попередив, що супутник керуватиметься виключно іранськими військовими. І цей супутник призначений для спостереження за Ізраїлем. Щоб спостерігати за територією Ізраїлю, за ізраїльською армією та за ізраїльською системою оборони. Тож нікому вони його передавати не будуть", - сказав Жданов.

Нагадаємо, за даними іноземних ЗМІ, адміністрація президента США заявила, що РФ могла звернутися до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотних літальних апаратів, зокрема здатних нести зброю, для використання у війні проти України.

Згодом представник МЗС Ірану Насер Канаані не підтвердив інформацію про передавання Росії партії бойових безпілотників. Проте керівництво РФ зверталося з таким проханням.

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