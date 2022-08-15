Дорофєєва вперше дала інтерв'ю про Кацуріна: "Я дуже щаслива"

Так, вона розповіла про зустріч з обранцем після повернення її до України. Втім, спершу Надя засоромилася та дещо розгубилася.

Про це йдеться в телемарафоні "Єдині новини" в ефірі ТСН.

Надя Дорофєєва / Фото: скриншот з відео

"Ви мене засоромили. Я ж ніколи ще про це не спілкувалася. Зустріч дуже приємна, звичайно. Я дуже щаслива. Зустрівши багато дівчат, які виїхали за кордон, а їхні кохані залишились в Україні, боронять державу і допомогають хто чим може, всі так сильно сумують. Тому, я знаю, що це таке і мені надзвичайно особливо повернутися ще й через це. Не лише для того, щоб виступати", – поділилася вона.

Надя Дорофєєва / Фото: скриншот з відео

Також Дорофєєва зізналася, що їй емоційно складно давати інтерв'ю щодо війни.

"Дуже складно спілкуватися. У мене віднімає просто язик, начебто я взагалі не вмію говорити. Мені важко весь цей час давати інтерв'ю, от як зараз, одразу починає тремтіти голос", – поділилася вона.

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Також зірка поділилася, як ухвалила рішення повертатися до України. Артистка зазначила, що розуміла, що має залишатися в Європі, оскільки там вона виступала на благодійних концертах, де збирали кошти на допомогу Україні. Втім, Надя зізналася, що дуже сильно хотіла додому.

"Зараз у мене кожного дня таке неймовірне відчуття. Життя, звісно, поділилося на "до" і "після", ми всі так змінилися. Всередині, начебто, я інша людина. І зараз цей приїзд надзвичайно особливий, тому що щодня у мене виступи. Наприклад, у перший день я виступала для ЗСУ, а наступного – для переселенців з Маріуполя. Кожен цей концерт не порівняти з жодним виступом за все моє життя", – поділилася зірка.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва показала, як у Києві проводить час із Кацуріним. Співачка поділилася романтичною світлиною.

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