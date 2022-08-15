Дорофеева впервые дала интервью о Кацурине: "Я очень счастлива"

Так, она рассказала о встрече с избранником по возвращении ее в Украину. Впрочем, сначала Надя засмущалась и немного растерялась.

Об этом говорится в телемарафоне "Єдині новини" в эфире ТСН.

Надя Дорофеева / Фото: скриншот с видео

"Вы меня засмущали. Я ведь никогда еще об этом не говорила. Встреча очень приятная, конечно. Я очень счастлива. Встретив многих выехавших за границу девушек, любимые которых остались в Украине, защищают государство и помогают кто чем может, все так сильно скучают. Поэтому, я знаю, что это такое и мне очень особенно вернуться еще и из-за этого. Не только для того, чтобы выступать", – поделилась она.

Надя Дорофеева / Фото: скриншот с видео

Также Дорофеева призналась, что ей эмоционально сложно давать интервью по поводу войны.

"Очень сложно общаться. У меня отнимает просто язык, вроде бы я вообще не умею говорить. Мне тяжело все это время давать интервью, вот как сейчас, сразу начинает дрожать голос", – поделилась она.

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Также звезда поделилась, как приняла решение возвращаться в Украину. Артистка отметила, что понимала, что должна оставаться в Европе, поскольку она выступала на благотворительных концертах, где собирали средства на помощь Украине. Впрочем, Надя призналась, что очень сильно хотела домой.

"Сейчас у меня каждый день такое невероятное ощущение. Жизнь, конечно, поделилась на "до" и "после", мы все так изменились. Внутри, казалось бы, я другой человек. И сейчас этот приезд чрезвычайно особенный, потому что каждый день у меня выступления. К примеру, в первый день я выступала для ВСУ, а на следующий – для переселенцев из Мариуполя. Каждый этот концерт не сравнить ни с одним выступлением за всю мою жизнь", — поделилась звезда.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала, как в Киеве проводит время с Кацуриным. Певица поделилась романтической фотографией.

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