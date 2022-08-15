Может ли Иран поставить России тысячу беспилотников "Шахид" — эксперт дал ответ

Россия просит у Ирана тысячу высокотехнологичных БПЛА, но темпы их сборки – 9-10 в год. Да еще и сборка, по мнению Олега Жданова, скорее всего, – ручная, полукустарная.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, может ли Иран поставить России тысячу беспилотников "Шахид".

Жданов заявил, что очень сомневается в возможностях Ирана в производстве высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов.

"Я знаю, что они есть, я знаю, что они производятся, но темпы сборки БПЛА — 9-10 штук в год. Это сегодня их производственные мощности", — подчеркнул он.

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Эксперт привел пример завода Bayraktar, расположенного в Турции, производящего беспилотники в промышленных объемах. Жданов объяснил, что там производится до 200 байракторов в год.

"То есть Турция к полному допуску к западным технологиям, развернув предприятие, может собрать 200 беспилотников в год. Иран, находясь под санкциями и лишенный доступа к (западным – ред.) технологиям, может применять китайские технологии. И, скорее всего, он их и применяет, и китайские микрочипы. Потому что Иран торгует в черную с Китаем — продает ему нефть. И скорее всего в обмен на нефть или на эти деньги, полученные от контрабанды нефти в Китай, они покупают китайские чипы и китайские технологии по сборке. И сборка у них не конвейерная заводская, а ручная, полукустарная, скорее всего. Кстати, напомню, что у них нет опыта боевого применения ни относительно высокоточных бомб, ни относительно этих беспилотников: "Шахид — 129", "Шахид — 192" — с ним вообще туго. Он только в начале производственного цикла. Итак, насколько это будет успешный контракт, насколько Иран будет готов поставлять такое количество — 1000 штук (т.е. это даже если бы Турция производила байракторы — это было бы пять лет, при условии, если Турция откажется от всех других контрактов – это я просто для сравнения привожу пример по объемам производства)…", — отметил Жданов.

То есть эксперт дал понять, что, по его мнению, контракт России с Ираном очень сомнительный.

"Кстати, тут же добавлю о спутнике. 9 августа с космодрома "Байконур" Роскосмос запустил иранский спутник. Но Иран в официальном заявлении предупредил, что спутник будет управляться исключительно иранскими военными. И этот спутник предназначен для наблюдения за Израилем. Чтобы наблюдать за территорией Израиля, за израильской армией и за израильской системой обороны. Так что никому они его передавать не будут", — сказал Жданов.

Напомним, по данным иностранных СМИ, администрация президента США заявила, что РФ могла обратиться к Ирану с просьбой предоставить ей сотни беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести оружие, для использования в войне против Украины.

Впоследствии представитель МИД Ирана Насер Канаани не подтвердил информацию о передаче России партии боевых беспилотников. Однако руководство РФ обращалось с такой просьбой.

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