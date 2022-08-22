Небезпека дуже велика: Зеленський зібрав на нараду головних силовиків

На нараді були присутні головнокомандувач ЗСУ, голова МВС, секретар РНБО та керівник військової розвідки.
Президент України Володимир Зеленський провів велику нараду з представниками сектору оборони й безпеки.
Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 22 серпня.
"Були Залужний, Монастирський, Данілов, Буданов та інші. Ключові питання – це, звичайно, ситуація на передовій, безпекова ситуація у великих містах, а також конкретні заходи безпеки у зв’язку зі святковими днями й важливими політичними подіями цього тижня – зустрічами, переговорами", - наголосив президент.
Нагадаємо, 24 серпня 2022 року Україна святкуватиме 31-шу річницю Незалежності.
Раніше військовий експерт Олег Жданов попереджав, що на День Незалежності 24 серпня ворог може завдати масованого удару по Україні з трьох боків: Білорусі, Росії та Чорного моря.
Водночас радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що реальна загроза з боку Білорусі для України - це ракетні удари. Він наголосив, що білоруська армія не хоче воювати проти українців та може саботувати злочинні укази.
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