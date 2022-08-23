Можуть піти з Білорусі: експерт попередив про підступний план росіян до Дня Незалежності

Росія може влаштувати новий великий наступ в Україні. Підготовка до нього, імовірно, вже ведеться окупантами.

ЗСУ та військово-політичне керівництво України готові до можливого загострення ситуації у зв'язку з ворожою активністю біля кордону та вздовж лінії фронту.

Про це заявив директор військових програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Микола Сунгуровський в інтерв'ю УНІАН.

"А те, що відбувається стягування ракетних сил... Тут можна припустити кілька варіантів. При цьому, варіант масованого удару на День незалежності України - не самостійний. Він може стати частиною великої наступальної кампанії. Не можна забувати, що в резерві у РФ перебуває ще третій армійський корпус, який формується в Муліно. Ще є 40 добровольчих батальйонів, які формуються по всій Росії (вони, в основному, йдуть на схід, щоб хоч якось скувати наші сили). Але не думаю, що вони будуть ударним кулаком. А ось те угруповання, яке збирається в Білорусі, - воно може", - вважає експерт.

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Стягування комплексів С-300 до Білорусі фахівець вважає прикриттям і спробою показати нібито підготовку обстрілів наземних цілей.

"Це спроба показати, що готуються обстріли наземних цілей. Насправді ж готується велика наступальна операція, для якої необхідна посилена протиповітряна оборона. Тим більше, на тлі тієї інформації, що Україні передаються авіаційні засоби. Посилення угруповання в Білорусі є однією із ознак підготовлюваної наступальної операції. Але це не обов'язково станеться", - говорить експерт.

Він також припустив, що напрямками наступу з Білорусі можуть стати Рівне і Житомир.

"Щоб перерізати наші логістичні магістралі поставок західної допомоги", - додав експерт.

Нагадаємо, у Зеленського викрили підступні плани окупантів до Дня Незалежності.

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