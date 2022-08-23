"Будівельник" братиме участь у ще одному європейському турнірі

Київський баскетбольний клуб "Будівельник" оголосив, що, окрім участі у чемпіонаті України, Лізі чемпіонів ФІБА та Європейській північній лізі (ENBL), команда також зіграє в Балканській лізі (Delasport BIBL).

Київський "Будівельник" зіграє в Балканській лізі (Delasport BIBL).

Про це повідомили на офіційному сайті клубу.

Турнір розігрується від 2008 року. Минулого сезону в ній взяли участь команди з Чорногорії, Косова, Північної Македонії, Болгарії та Ізраїлю. Чинним чемпіоном Ліги є Хапоель Галіль Еліон, який у фіналі переміг іншу ізраїльську команду Маккабі Хайфа.

Цього року у розіграші BIBL візьмуть участь 12 команд, розділених на дві групи. Старт регулярного сезону заплановано на 11 листопада. Фінал чотирьох відбудеться від 28 до 30 квітня.

Нагадаємо, що кияни також заявились у Північну Європейську баскетбольну лігу. Також "Будівельник" зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів, за результатами якої або вийде до основного раунду турніру, або отримає можливість зіграти в основному раунді Кубка Європи ФІБА.

Також столична команда підтвердила участь в українській Суперлізі-2022/23. ФБУ вже визначила формат проведення наступного сезону Суперліги

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