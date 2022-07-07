"Будівельник" дізнався, з ким зіграє у відборі до баскетбольної Ліги чемпіонів

У четвер, 7 липня, відбулося жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів з баскетболу. Своїх суперників дізнався і віцечемпіон України "Будівельник".

"Норчепінг" буде суперником київського "Будівельника" в першому раунді кваліфікації до баскетбольної Ліги чемпіонів.

Про це стало відомо за результатами жеребкування турніру.

У разі перемоги столична команда далі зіграє проти німецького клубу "Брозе Бамберг". Якщо Будівельник здолає опір цього клубу, то вийде у фінальну частину кваліфікації. У фіналі кваліфікації кияни можуть натрапити на одного з трьох суперників - косовський "Голден Ігл", португальську "Бенфіку" чи кіпрський "Керавнос".

Для того, щоб потрапити до групової стадії Ліги чемпіонів, "Будівельник" має обіграти всіх трьох суперників. Матчі кваліфікаційного етапу відбудуться 21, 23 і 25 вересня.

У разі виходу в основну стадію турніру, "Будівельник" потрапить до групи F, де його суперниками будуть іспанська "Манреза", "ВЕФ" (Рига) і французький "Лімож". Регулярний чемпіонат розпочнеться 4 жовтня.

Який вигляд має сітка "Будівельника":

чвертьфінал: "Норчепінг" (Швеція)

півфінал: "Будівельник"/"Норчепінг" - "Брозе Бамберг" (Німеччина)

фінал: "Будівельник"/Норчепінг"/"Брозе Бамберг" - "Голден Ігл" (Косово)/"Бенфіка" (Португалія)/"Керавнос" (Кіпр)

Нагадаємо, що чоловіча збірна України з баскетболу перемогла команду Північної Македонії в матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2023.

Читайте також:

Грузія звинуватила в неповазі тренера збірної України з баскетболу після матчу відбору на ЧС-2023: що трапилося

Українська легенда НБА продає свої чемпіонські персні заради дітей, які постраждали від війни з РФ

Четвертий тріумф за останні вісім років: визначився переможець НБА сезону-2021/22 (відео)