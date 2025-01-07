В Виннице скончался отец бывшего премьера Гройсмана

В Виннице умер Михаил Гройсман — отец известного политика Владимира Гройсмана. Мужчина был депутатом горсовета и активным общественным деятелем.

Об этом сообщил Владимир Гройсман в своей социальной сети.

"Мой Отец, мой Друг. Спасибо тебе за все. Люблю тебя. Почивай с миром. Светлая память, мой родной", — написал он.

Депутат горсовета Роман Аксельрод сообщил, что Борис Гройсман скончался 6 января.

Борис Гройсман, уроженец Винницы, родился 22 августа 1946 года. Трудовую деятельность начал в 1962 году токарем, а после службы в армии получил образование технолога. С 1994 года руководил частным предприятием избирался депутатом Винницкого городского совета: в 2002-2006, 2010-2015 и 2015 годах. Мать Владимира Гройсмана умерла в 2000 году.

Напомним, в ДТП погиб депутат Киевсовета Сергей Мамоян.

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