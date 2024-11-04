В ДТП погиб депутат Киевсовета Сергей Мамоян

Погиб депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян, который также занимал должность заместителя председателя постоянной комиссии по транспорту, связи и рекламе.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Некоторые СМИ, ссылаясь на источники в Верховной Раде, пишут, что трагедия произошла 3 ноября в 19:00 возле поселка Старокозача в Белгород-Днестровском районе Одесской области. 40-летний водитель внедорожника Toyota не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся и загорелся. В ДТП погибли Мамоян и сидевшая на переднем пассажирском месте 52-летняя женщина. Два других пассажира получили травмы и были госпитализированы с диагнозами ушибы позвоночника и переломы.

ГУ Нацполіції в Одеській області

Что известно о политике

Сергей Мамоян родился 1 апреля 1984 года в Каракерте, Армения. Он гражданин Украины, женат и отец троих детей. Окончил среднюю школу в Киеве в 2002 году, а в 2015 получил степень бакалавра в Киевском Славистическом университете по специальности "Международные отношения".

Работал на руководящих должностях в ООО "МАЛДС групп" и с 2015 года возглавлял общественную организацию "Построим будущее". В 2015 году был избран депутатом Полтавского областного совета, а в 2020 году – депутатом Киевского городского совета от ОПЗЖ. В Киевсовете был заместителем председателя комиссии по транспорту и связи. По данным движения "Честно", Мамоян игнорировал почти 47% вопросов в депутатской деятельности.

Напомним, на войне против российских захватчиков погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко.

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