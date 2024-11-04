У ДТП загинув депутат Київради Сергій Мамоян

Загинув депутат Київської міської ради Сергій Мамоян, який також обіймав посаду заступника голови постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами.

Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в Одеській області

Деякі ЗМІ, посилаючись на джерела у Верховній Раді пишуть, що трагедія сталася 3 листопада о 19:00 біля селища Старокозача в Білгород-Дністровському районі Одеської області. 40-річний водій позашляховика Toyota не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся і загорівся. У ДТП загинули Мамоян та 52-річна жінка, що сиділа на передньому пасажирському місці. Двоє інших пасажирів отримали травми і були госпіталізовані з діагнозами забої хребта та переломи.

ГУ Нацполіції в Одеській області

Що відомо про політика

Сергій Мамоян народився 1 квітня 1984 року в Каракерті, Вірменія. Він громадянин України, одружений і батько трьох дітей. Закінчив середню школу в Києві у 2002 році, а в 2015 році здобув ступінь бакалавра в Київському Славістичному університеті за спеціальністю "Міжнародні відносини".

Працював на керівних посадах у ТОВ "МАЛДС груп" і з 2015 року очолював громадську організацію "Побудуємо майбутнє". У 2015 році був обраний депутатом Полтавської обласної ради, а в 2020 році — депутатом Київської міської ради від ОПЗЖ. У Київраді був заступником голови комісії з питань транспорту та зв'язку. За даними руху "Чесно", Мамоян ігнорував майже 47% питань у депутатській діяльності.

Нагадаємо, на війні проти російських загарбників загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко.

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