Переправляв за кордон під виглядом волонтерів: на Тернопільщині судитимуть депутата

В Тернопільській області викрили організатора незаконної схеми переправлення осіб призивного віку через державний кордон України. Підозрюваний вивозив ухилянтів під виглядом волонтерів.

Про це пише Національна поліція України.

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Йдеться про депутата однієї із сільських рад. Він був мобілізований та проходив службу в одній із військових частин міста Тернополя.

"Отримавши доступ до службової документації, він вносив неправдиві відомості в листи-обґрунтування для виїзду волонтерів за кордон з метою ввезення гуманітарної допомоги для військових. У документи замість реальних прізвищ водіїв-волонтерів вписував дані ухилянтів. Тоді на підставі підроблених листів-обґрунтувань таких осіб включали до автоматизованої інформаційної системи і вони безперешкодно виїжджали за межі України, проте назад не поверталися", – повідомили в поліції.

У такий спосіб упродовж липня 2022 – січня 2023 років він допоміг перетнути кордон 74 військовозобов’язаним чоловікам.

"Фігуранту слідчі поліції оголосили підозру за ч. 2 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена щодо кількох осіб) Кримінального кодексу України. За скоєне обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", – зазначається у повідомленні.

Обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження вже скеровано до суду.

Раніше на Буковині на ділянці відділу "Селятин" прикордонний патруль виявив рух позашляховика в бік кордону з Румунією. Водій намагався втекти, але не вийшло. Чоловік не впорався з керуванням на швидкості в гірській місцевості й, пошкодивши колісну базу автомобіля, зупинився.

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