19-летний украинец выиграл молодежный чемпионат Европы по снукеру

Украинский снукерист Юлиан Бойко стал победителем чемпионата Европы среди игроков в возрасте до 21 года.

На соревнованиях в турецкой Анталии 19-летний украинец выиграл все три матча группового этапа, а затем успешно преодолел сетку плей-офф.

В частности, в четвертьфинале Юлиан обыграл еще одного представителя Украины – Михаила Ларкова (4:2).

В полуфинале Бойко победил Джоэла Конноли из Северной Ирландии (4:1), а в чрезвычайно напряженном финале одолел британца Оливера Сайкса со счетом 5:4.

Таким образом украинец получил главный кубок чемпионата Европы U-21 и путевку в Мировой снукерный тур на два года.

Ранее Бойко с 2020 по 2022 год уже имел профессиональный статус, а затем три года пытался вернуться в Мировой тур, останавливаясь каждый шаг в шаге от своей цели.

Ранее сообщалось, что украинские сноубордисты завоевали пять медалей на этапе Кубка Европы.

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