19-летняя украинка выборола медаль Кубка Европы по сноубордингу

Украинская сноубордистка Надежда Гапатин завоевала "серебро" этапа Кубка Европы по сноубордингу в итальянском Рачинесе.

19-летняя украинка поднялась на вторую строчку пьедестала почета в параллельном слаломе.

В решающем заезде Надежда отстала на 0,33 секунды от представительницы Австрии – Пии Шьоффманн.

Для Гапатин это вторая медаль в этом сезоне. Ранее она завоевала "бронзу" на Универсиаде в Лейк-Плейсиде.

Добавим, что на итальянском этапе Кубка Европы по сноубордингу также приняла участие лидер сборной Украины Аннамари Данча, претендующая на победу в зачете турнира. В первый день соревнований Данча выбыла в четвертьфинале, потерпев поражение от итальянки Жасмин Коратти, которая лидирует в зачете Кубка Европы.

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