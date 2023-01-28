Украина завоевала два "золота" на этапе Кубка Европы по сноубордингу

Украинские сноубордисты Аннамари Данча и Михаил Харук завоевали золотые медали на этапе Кубка Европы в Австрии.

Нашим соотечественникам не нашлось равных в параллельном гигантском слаломе.

В финальном противостоянии Данча опередила представительницу Республики Корея Чон Хе-Рим. "Бронза" досталась австрийке Мартине Анкеле.

В свою очередь Харук в борьбе за "золото" обошел японца Рюсуке Шинохару. Третьим стал Кристоф Карнер из Австрии.

Отметим, что для Михаила это первая награда высшей пробы на таком уровне. Аннамари в третий раз в карьере триумфовала на этапе Кубка Европы.

Гимн Украины прозвучал в честь абсолютной победы украинской команды по сноубордингу на этапе Кубка Европы в австрийском Симонхохе! Аннамар Данча и Михаил Харук стали победителями в параллельном слаломе-гиганте. Для Михаила эта награда стала первым достижением в карьере, Аннамари в третий раз выиграла этап Кубка Европы. Спасибо за победы для Украины! Желаем новых достижений в завтрашних стартах на этапе Кубка мира! Станислав Гачак Государственный центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта #нацияпобедителей #международное соревнование Опубликовано Министерство молодежи и спорта Украины Суббота, 28 января 2023 г.

Напомним, ранее Данча выиграла "бронзу" на этапе Кубка Европы в итальянском городе Алеге.

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