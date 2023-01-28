Україна завоювала два "золота" на етапі Кубка Європи зі сноубордингу

Аннамарі Данча і Михайло Харук перемогли в паралельному гігантському слаломі.

Українські сноубордисти Аннамарі Данча і Михайло Харук здобули золоті медалі на етапі Кубка Європи в Австрії.

Нашим співвітчизникам не знайшлося рівних у паралельному гігантському слаломі.

У фінальному протистоянні Данча випередила представницю Республіки Корея Чон Хе-Рім. "Бронза" дісталася австрійці Мартіні Анкеле.

Своєю чергою, Харук у боротьбі за "золото" обійшов японця Рюсуке Шинохару. Третім став Крістоф Карнер з Австрії.

Зазначимо, що для Михайла це перша нагорода найвищого ґатунку на такому рівні. Аннамарі втретє в кар'єрі тріумфувала на етапі Кубка Європи.

Гімн України пролунав на честь абсолютної перемоги української команди зі сноубордингу на етапі Кубка Європи в австрійському Сімонхохе! Аннамарі Данча та Михайло Харук стали переможцями у паралельному слаломі-гіганті. Для Михайла ця нагорода стала першим досягненням в кар'єрі, Аннамарі втретє виграла етап Кубка Європи. Дякуємо за перемоги для України! Бажаємо нових досягнень у завтрашніх стартах на етапі Кубка світу! Станіслав Гачак Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту #націяпереможців #міжнароднізмагання #олімпійськийспорт #сноубординг Опубліковано Міністерство молоді та спорту України Субота, 28 січня 2023 р.

Нагадаємо, раніше Данча виграла "бронзу" на етапі Кубка Європи в італійському місті Алеге.

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