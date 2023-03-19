19-річна українка виборола медаль Кубка Європи зі сноубордингу

Українська сноубордистка Надія Гапатин здобула "срібло" етапу Кубка Європи зі сноубордингу в італійському Рачинесі.

19-річна українка піднялася на другу сходинку п'єдесталу пошани в паралельному слаломі.

У вирішальному заїзді Надія відстала на 0,33 секунди від представниці Австрії – Пії Шьоффманн.

Для Гапатин це друга медаль цього сезону. Раніше вона завоювала "бронзу" на Універсіаді у Лейк-Плейсиді.

Додамо, що на італійському етапі Кубка Європи зі сноубордингу також взяла участь лідерка збірної України Аннамарі Данча, яка претендує на перемогу в заліку турніру. У перший день змагань Данча вибула у чвертьфіналі, зазнавши поразки від італійки Жасмін Коратті, яка лідирує в заліку Кубка Європи.

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