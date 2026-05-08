Без "Шахтера": определились финалисты Лиги конференций

"Райо Вальекано" / © Associated Press

Реклама

По итогам матчей 1/2 финала Лиги конференций сезона-2025/26 определились финалисты турнира.

В финальном поединке третьего по престижности евротурнира сыграют английский "Кристал Пэлас" и испанский "Райо Вальекано" .

В полуфинале "Кристал Пэлас" обыграл донецкий "Шахтер" (3:1, 2:1), тогда как "Райо Вальекано" одолел французский "Страсбург" (1:0, 1:0).

Реклама

Финал Лиги конференций между "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси", который в финале разбил испанский "Бетис" (4:1).

Новости партнеров