"Десну" покинул ключевой футболист команды

Стороны решили не продлевать контракт.

Полузащитник черниговской "Десны" Андрей Тотовицкий решил не продлевать действующее соглашение с клубом.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Черниговская команда поблагодарила за сотрудничество футболиста, а также пожелала успеха в дальнейшей карьере.

До перехода в "Десну" Тотовицкий выступал за "Шахтер", "Зарю", "Мариуполь" и бельгийский "Кортрейк".

В составе черниговской команды Тотовицкий провел 47 поединков во всех турнирах, в которых сумел отличиться 16 забитыми мячами, а также отдал 9 голевых передач.

"Десна" ушла на зимний перерыв на седьмом месте в чемпионате Украины.

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