"Десну" покинув ключовий футболіст команди

Сторони вирішили не продовжувати контракту.
Півзахисник чернігівської "Десни" Андрій Тотовицький вирішив не продовжувати чинну угоду з клубом.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Чернігівська команда подякувала за співпрацю футболіста, а також побажала успіхів у подальшій кар'єрі.
До переходу в "Десну" Тотовицький виступав за "Шахтар", "Зорю", "Маріуполь" та бельгійський "Кортрейк".
- У складі чернігівської команди Тотовицький провів 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких зумів відзначитись 16 забитими м'ячами, а також віддав 9 гольових передач.
- "Десна" пішла на зимову перерву на сьомому місці в чемпіонаті України.
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