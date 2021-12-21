"Десну" покинув ключовий футболіст команди

Сторони вирішили не продовжувати контракту.

Півзахисник чернігівської "Десни" Андрій Тотовицький вирішив не продовжувати чинну угоду з клубом.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Чернігівська команда подякувала за співпрацю футболіста, а також побажала успіхів у подальшій кар'єрі.

До переходу в "Десну" Тотовицький виступав за "Шахтар", "Зорю", "Маріуполь" та бельгійський "Кортрейк".

У складі чернігівської команди Тотовицький провів 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких зумів відзначитись 16 забитими м'ячами, а також віддав 9 гольових передач.

"Десна" пішла на зимову перерву на сьомому місці в чемпіонаті України.

Читайте також:

Тренер клубу УПЛ про ситуацію в команді: у багатьох гравців завершуються контракти, але сподіваюся, що все буде добре і вона житиме

Видав яскравий перфоманс: український футболіст потрапив до команди тижня в Чемпіонаті Бельгії

Яремчук потрапив до команди тижня за феєричний поєдинок у Чемпіонаті Португалії