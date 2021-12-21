У Миколаєві знайшли мертвою 13-річну школярку

Дівчина перебувала вдома і сама.

У Миколаєві у квартирі багатоповерхового житлового будинку знайшли мертвою 13-річну школярку. Дівчинка вкоротила собі віку шляхом повішання.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Подія сталася учора, 20 грудня, у багатоповерхівці у Миколаєві. На момент самогубства нікого з дорослих вдома не було.

"Було знайдено мертвою 13-річну дівчинку. Встановлено, що в момент самогубства вона була сама вдома. На такий крок зважилася через внутрішньосімейні переживання", – стверджують у поліції.

За інформацією правоохоронців, родина дівчини вважалася благонадійною.

"За попередньою інформацією, дівчинка не була учасницею так званих "груп смерті"", – повідомила речниця поліції Миколаївської області Інна Парфьонова.

Нагадаємо, що у Луцьку у маркеті "Сім23" двоє школярів побили касира. Суд їх покарав.

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