Зима 2021: рекомендації астрологині на 22 грудня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у середу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Вітрок.

Сонце заходить в знак Козорога — у володіння Сатурна, який дисциплінує і обмежує наші життя і діяльність. Успіх чекає тільки на тих, хто плануватиме всі свої дії заздалегідь і, стаючи до роботи, чітко дотримуватиметься кожного пункту плану – не відставати, не забігати вперед і не перестрибувати через кілька "сходинок".

Найзатребуванішими якостями – щоправда, лише на якийсь час – стануть старанність, дисциплінованість, стриманість, аскетизм, дотримання правил та повага до влади – від найвищої до найнижчої її гілки.

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