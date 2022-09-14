Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Текстовый репортаж поединка 2-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2022/23 между киевским "Динамо" и кипрским АЕКом из города Ларнака.

В четверг, 15 сентября , киевское "Динамо" проведет свой второй матч группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23. Соперником "бело-синих" будет кипрский клуб АЕК Ларнака.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину номинально домашний для киевлян поединок состоится в польском Кракове на стадионе футбольного клуба "Краковия". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В другом матче группы B французский "Ренн" будет принимать турецкий "Фенербахче". Эта встреча также начнется 15 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Поединки 3-го тура группового этапа ЛЕ состоятся 6 октября: "Ренн" - "Динамо", "Фенербахче" - АЕК Ларнака.

Отметим, что в стартовом туре группового раунда второго по престижности еврокубка "Динамо" в Стамбуле проиграло "Фенербахче" со счетом 2:1. В свою очередь, АЕК Ларнака дома уступил "Ренну" - 1:2.

Напомним, именно АЕК Ларнака был соперником "Днепра-1" в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы. Кипрский клуб дважды победил и выбил подопечных Александра Кучера в Лигу конференций.