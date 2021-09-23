"Это было очень смешно": мама Роналду жестко затроллила Месси

"Это было очень смешно": мама Роналду жестко затроллила Месси

Женщина сравнила аргентинца со своим внуком.

Долорес Авейру, мама звездного форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, жестко потроллила многолетнего конкурента своего сына Лионеля Месси. Она рассказала, как с внуком Криштиану-младшим встретилась с аргентинцем на церемонии вручения "Золотого мяча" в 2017 году.

"Я была с Криштианинью и сказала: "Смотри, это Месси". Тогда он ответил мне: "Это не Месси, этот человек слишком маленький".

Затем мой сын подбодрил его и сказал поздороваться с Лионелем. Мой внук уже тогда был выше Месси. Это было очень смешно", - цитирует Авейру Tuttosport.

Роналду и Месси многими признаются одними из лучших игроков в истории футбола.

Криштиану получал приз лучшему футболисту планеты "Золотой мяч" пять раз. На счету Лионеля - шесть таких наград.

Ранее сообщалось, что у Месси самая дорогая коллекция автомобилей в спорте.

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