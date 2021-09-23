"Це було дуже смішно": мама Роналду жорстко затролила Мессі

Жінка порівняла аргентинця зі своїм онуком.
Долорес Авейру, мама зіркового форварда "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, жорстко потролила багаторічного конкурента свого сина Ліонеля Мессі. Вона розповіла, як з онуком Кріштіану-молодшим зустрілася з аргентинцем на церемонії вручення "Золотого м'яча" у 2017 році.
"Я була з Кріштіанінью і сказала: "Дивись, це Мессі". Тоді він відповів мені: "Це не Мессі, ця людина дуже маленька".
Потім мій син підбадьорив його і сказав привітатися з Ліонелем. Мій онук уже тоді був вищим за Мессі. Це було дуже смішно", - цитує Авейру Tuttosport.
- Роналду і Мессі багатьма визнаються одними з найкращих гравців в історії футболу.
- Кріштіану отримував приз найкращому футболістові планети "Золотий м'яч" п'ять разів. На рахунку Ліонеля - шість таких нагород.
Раніше повідомлялося, що у Мессі найдорожча колекція автомобілів у спорті.