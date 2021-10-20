Форвард "Лестера" оформил покер в матче против "Спартака" и установил рекорд Лиги Европы (видео)

Форвард "Лестера" оформил покер в матче против "Спартака" и установил рекорд Лиги Европы (видео)

Петсон Дака принес "лисам" победу в сверхрезультативном поединке, который состоялся в Москве.

Нападающий английского "Лестера" Петсон Дака стал героем выездного матча 3-го тура группового раунда Лиги Европы с московским "Спартаком". 23-летний форвард сборной Замбии сделал покер (забил четыре гола - прим.), что позволило гостям праздновать победу со счетом 4:3.

Отметим, что в первом тайма подопечные Брендана Роджерса уступали в два мяча - за москвичей отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон.

Однако дальше наступил звездный час Петсона Дака. Он четыре раза поразил ворота российского клуба, причем первые три мяча форвард забил в течение 9 минут игрового времени (45', 48', 54'). Это самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы после ребрендинга турнира из Кубка УЕФА в 2009 году.

Patson Daka's nine-minute hat-trick is the fastest hat-trick in the #UEL since the competition's rebrand in 2009/10.



And it was lucky he added a fourth. https://t.co/oSqNDAM04k — Squawka Football (@Squawka) October 20, 2021

На 79-й минуте Дака забил четвертый гол в ворота "Спартака", превратив свой хет-трик в покер. Гол Соболева на 86-й минуте уже не спас российскую команду от поражения.

Обзор матча "Спартак" - "Лестер"

После победы "Лестер" (4 очка) обошел "Спартак" (3 балла) в турнирной таблице группы С.

Неожиданным лидером является польская "Легия" (6 пунктов), которая 21 октября в третьем туре на выезде встретится с "Наполи" (1 балл).

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