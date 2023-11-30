Гент – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Текстовый репортаж пятого поединка луганцев на групповой стадии третьего по престижности еврокубка.

В четверг, 30 ноября, луганская "Заря" сыграет с бельгийским "Гентом" в матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.

Поединок состоится в бельгийском городе Гент на "Геламко Арене". Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

В другом матче пятого тура этой группы израильский "Маккаби" Тель-Авив на выезде сойдется с исландским "Брейдабликом" (30 ноября, 15:00 по киевскому времени).

Текущее турнирное положение в квартете B: "Гент" (10 очков), "Маккаби" Тель-Авив (9), "Заря" (4), "Брейдаблик" (0).

Таким образом, "Зарю" устраивает только победа в поединке с "Гентом" для сохранения шансов на выход в плей-офф.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Гент" – "Заря".