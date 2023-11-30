Гент – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Текстовий репортаж п'ятого поєдинку луганців на груповій стадії третього за престижністю єврокубка.

У четвер, 30 листопада, луганська "Зоря" зіграє з бельгійським "Гентом" у матчі 5-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться у бельгійському місті Гент на "Геламко Арені". Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

В іншому матчі п'ятого туру цієї групи ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів на виїзді зійдеться з ісландським "Брейдабліком" (30 листопада, 15:00 за київським часом).

Поточне турнірне становище у квартеті B: "Гент" (10 очок), "Маккабі" Тель-Авів (9), "Зоря" (4), "Брейдаблік" (0).

Таким чином, "Зорю" влаштовує лише перемога в поєдинку з "Гентом" для збереження шансів на вихід до плейоф.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Гент" – "Зоря".