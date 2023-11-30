Постійний представник Ізраїлю в ООН жорстко розкритикував Гутерреша

Від початку загострення кризи Гутеррешу знадобилося 55 днів "перш ніж закликати невідомо кого" до проведення розслідування.

Постійний представник Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан розкритикував генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша за зволікання з його оцінками злочинів ХАМАС.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Слова генерального секретаря лише підкреслюють той факт, що коли йдеться про ізраїльських жінок, сексуальне насильство, яке було доведено державними органами влади, то це все ще потребує "розслідування", - зауважив Ердан.

Також він підкреслив, що від початку загострення кризи Гутеррешу знадобилося 55 днів "перш ніж закликати невідомо кого" до проведення розслідування.

Представник Ізраїлю припустив, що секретар ООН лише намагався заспокоїти світову спільноту, виправдовуючи своє мовчання та мовчання ООН.

"Він не визнає, що ХАМАС вчинив ці злочини", - підкреслив представник Ізраїлю.

Ґілад Ердан також зауважив, що коли мова заходить про претензії ХАМАС і Міністерства охорони здоров'я Гази до Ізраїлю щодо гуманітарної ситуації, "для нього немає жодних сумнівів у необхідності проводити розслідування".

Окремо він також додав, що Ізраїль представить результати розслідувань на "важливому заході", який відбудеться в ООН на наступному тижні. Це буде доказом того, що ХАМАС скоював сексуальні злочини.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія пропонує Ірану інвестиції в обмін на обмеження підтримки ХАМАСу.

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