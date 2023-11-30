Оглядатимуть житло й транспорт: на Закарпатті запроваджують перевірку документів у людей

На території Закарпатської області запроваджують перевірку документів у людей. Це триватиме під час дії воєнного стану в Україні.

Про це йдеться на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації.

Деталі

Голові обласної військової адміністрації та начальнику Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки доручили призначити комендантів районів та міст.

Як деталізували в ОВА, уповноважені особи здійснюватимуть перевірки документів у осіб відповідно до Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану.

Раніше на Закарпатті СБУ завітала до двох храмів УПЦ МП з обшуками. Йдеться про те, що в цих храмах молилися за патріарха Кирила і виправдовували війну РФ проти України.

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