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Будут осматривать жилье и транспорт: на Закарпатье вводят проверку документов у людей

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1590
Время на прочтение
1 мин
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Будут осматривать жилье и транспорт: на Закарпатье вводят проверку документов у людей

Проверка документов/Иллюстративные фото

Соответствующее распоряжение издали в ОВА.

На территории Закарпатской области вводится проверка документов у людей. Это будет продолжаться во время военного положения в Украине.

Об этом идет речь на сайте Закарпатской областной военной администрации.

Подробности

Главе областной военной администрации и начальнику Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки поручили назначить комендантов районов и городов.

Как детализировали в ОВА, уполномоченные лица будут осуществлять проверки документов у лиц в соответствии с Порядком проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения.

Ранее Закарпатье СБУ посетила два храма УПЦ МП с обысками. Речь идет о том, что в этих храмах молились о патриархе Кирилле и оправдывали войну РФ против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1590
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