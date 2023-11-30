Будут осматривать жилье и транспорт: на Закарпатье вводят проверку документов у людей

На территории Закарпатской области вводится проверка документов у людей. Это будет продолжаться во время военного положения в Украине.

Об этом идет речь на сайте Закарпатской областной военной администрации.

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Главе областной военной администрации и начальнику Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки поручили назначить комендантов районов и городов.

Как детализировали в ОВА, уполномоченные лица будут осуществлять проверки документов у лиц в соответствии с Порядком проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения.

Ранее Закарпатье СБУ посетила два храма УПЦ МП с обысками. Речь идет о том, что в этих храмах молились о патриархе Кирилле и оправдывали войну РФ против Украины.

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