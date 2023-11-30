У російської армії виникла проблема на фронті: про що йдеться

Солдати окупаційної армії бідкаються, що військове керівництво не надає карти власних мінних полів. Річ у тім, що їх просто не існує, і це стало основною проблемою для РФ.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Потрібні карти стежок

За словами Світана, при мінуванні кожен підрозділ має стежку, з якої не можна сходити за будь-яких умов.

"Коли підрозділ йде і заходить інший – ніхто ніякої карти мінних полів не передає. Її просто не існує. А карту стежок – передати неможливо. Можна тільки провести цією стежкою, показуючи як проходити, на що орієнтуватися, куди можна ставати, а куди ні. Цього не відбувається", – розповів військовий експерт.

Росіяни з переляку мінують все, каже Світан, там міна на міні й ще зверху мінами накрито. Відповідно наступний підрозділ потрапляє у досить цікаву ситуацію.

"Їх заводять на позицію, кидають й кажуть: "Нікуди виходити не можна, адже навколо міни. Карти мінних полів немає. Сидіть на позиціях". Все", – додав військовий експерт.

Раніше Світан запевнив, що гаряча фаза війни з Росією не буде затяжною. Вона закінчиться спочатку звільненням Криму, а потім – деокупацією Донбасу. Ймовірно, ці події триватимуть до весни 2025 року.

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