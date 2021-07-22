КуПС - Ворскла: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Текстовый репортаж дебютного поединка украинского клуба в новом евросезоне.

В четверг, 22 июля, полтавская "Ворскла" первой из украинских клубов стартует в еврокубках-2021/22. Подопечные Юрия Максимова проведут первый матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против финского клуба КуПС.

Команды встретятся в финском городе Куопио на стадионе "Савон Саномат Арена". Старт поединка - в 19:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча КуПС - "Ворскла".

Ответный матч команды проведут 29 июля в Полтаве.

В случае преодоления 2-го квалифай-раунда "Ворскла" встретится с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция). Поединки третьего раунда Лиги конференций будут сыграны 5-го и 12 августа.

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