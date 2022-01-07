Легенда НБА стал совладельцем футбольной команды

Сумма сделки составила 400 млн. долларов.

Трехкратный чемпион НБА в составе "Майами Хит" Дуэйн Уэйд стал совладельцем футбольной команды МЛС Реал Солт-Лейк (РСЛ).

Об этом сообщает Sports Illustrated.

Легендарный защитник Хит присоединился к группе владельцев, состоящей из Дэвида Блитцера и партнеров из Smith Entertainment Group, приобретших права на клуб из "Солт-Лейк Сити". Сумма сделки с участием бывшего баскетболиста и компании Smith Entertainment Group составила 400 млн. долларов.

Клуб стал обладателем кубка МЦС в 2009 году, вышел в финал этого же кубка в 2013 году, а также вышел в финал Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2010/11.

Вейд присоединился к Леброну Джеймсу, Кевину Дюранту и Джеймсу Хардену в немногочисленной группе игроков НБА, владеющих долями в футбольных командах. Дюрант владеет 5% акций "Филадельфии Юнион". Хардену принадлежат 5% акций "Хьюстона Динамо" из МЛС. Леброну принадлежат 2% акций английского "Ливерпуля".

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