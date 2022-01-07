Легенда НБА став співвласником футбольної команди

Сума угоди склала 400 млн доларів.

Триразовий чемпіон НБА у складі "Майамі Хіт" Дуейн Вейд став співвласником футбольної команди МЛС Реал Солт-Лейк (РСЛ).

Про це повідомляє Sports Illustrated.

Легендарний захисник Хіт приєднався до групи власників, що складається з Девіда Блітцера та партнерів із Smith Entertainment Group, які придбали права на клуб із "Солт-Лейк Сіті". Сума угоди за участю колишнього баскетболіста та компанії Smith Entertainment Group склала 400 млн доларів.

Клуб став володарем кубка МЛС у 2009 році, вийшов у фінал цього ж кубка у 2013 році, а також вийшов у фінал Ліги чемпіонів КОНКАКАФ 2010/11.

Вейд приєднався до Леброна Джеймса, Кевіна Дюранта і Джеймса Хардена в нечисленній групі гравців НБА, які володіють частками у футбольних командах. Дюрант володіє 5% акцій "Філадельфії Юніон". Хардену належать 5% акцій "Х'юстон Динамо" із МЛС. Леброн належать 2% акцій англійського "Ліверпуля".

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