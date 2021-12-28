Капітан мадридського "Реала" став власником футбольного клубу

Марсело хоче спробувати свої сили у менеджменті.

Захисник мадридського "Реала" Марсело став власником португальського клубу "Мафра".

Про це повідомляє Marca.

"Ідея полягає в тому, щоб реалізувати проєкт, який дозволить нам зробити стрибок на європейському ринку. Клуб хоче виступати вітриною в Європі для гравців нашого бразильського клубу Азуріз (бразилець придбав його 4 роки тому – прим.). Це гарна угода.

Навіть за невеликої структури Мафра добре організована у фінансовому плані, не має боргів. Зараз ми інвестуємо в інфраструктуру та очікуємо, що все окупиться до 2023 року”, – цитує Марсело видання.

33-річний захисник Реала зізнається, що бачить себе бізнесменом та спортсменом одночасно. Також він працює над створенням холдингу DOZE і покладає на нього великі надії.

"Я сподіваюся придбати нові команди у другій частині 2022-го. Буде один флагманський клуб, а гравець, навчений в "Азурізі" та придбаний "Мафрою", зможе перейти туди", - говорить футболіст.

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