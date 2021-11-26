Лидер "Реала" может заменить Мбаппе в "ПСЖ"

Лидер "Реала" может заменить Мбаппе в "ПСЖ"

Парижский гранд рассматривает возможность приобрести талантливого хавбека.

Полузащитник мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может в ближайшее время сменить клубную прописку.

Об этом пишет El Nacional.

По информации издания, бразилец попал в сферу интересов "ПСЖ". "Парижане" рассматривают 21-летнего игрока как потенциальную замену Килиану Мбаппе, который планирует перебраться в мадридский клуб.

Контракт Винисиуса с мадридским клубом истекает летом 2024 года.

Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 50 млн. евро.

В этом сезоне бразилец провел 14 матчей в чемпионате Испании, в которых забил восемь голов и выполнил три результативных передачи.

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