Лідер "Реалу" може замінити Мбаппе у ПСЖ

Лідер "Реалу" може замінити Мбаппе у ПСЖ

Парижський гранд розглядає можливість придбати талановитого хавбека.

Півзахисник мадридського "Реалу" Вінісіус Жуніор може найближчим часом змінити клубну прописку.

Про це пише El Nacional.

За інформацією видання, бразилець потрапив до сфери інтересів ПСЖ. "Парижани" розглядають 21-річного гравця як потенційну заміну Кіліану Мбаппе, який планує перебратися до мадридського клубу.

Контракт Вінісіуса з мадридським клубом спливає влітку 2024 року.

Transfermarkt.ru оцінює вартість гравця у 50 млн євро.

Цього сезону бразилець провів 14 матчів у чемпіонаті Іспанії, у яких забив вісім голів та виконав три результативні передачі.

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