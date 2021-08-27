Лига Европы: итоги жеребьевки группового этапа

Основной раунд второго по престижности еврокубка стартует 16 сентября.

В пятницу, 27 августа, в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22.

Своих соперников в основной сетке турнира узнали 32 команды, которые были разбиты на восемь групп. Среди участников группового раунда не оказалось представителей Украины.

Накануне луганская "Заря", которая была единственным участником турнира от нашей страны, в голевой перестрелке уступила австрийскому "Рапиду" и вылетела в Лигу конференций.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы

группа A группа B Лион (Франция) Монако (Франция) Рейнджерс (Шотландия) ПСВ Эйндховен (Нидерланды) Спарта (Чехия) Реал Сосьедад (Испания) Брондбю (Дания) Штурм (Австрия) группа C группа D Наполи (Италия) Олимпиакос (Греция) Лестер Сити (Англия) Айнтрахт (Германия) Спартак (Россия) Фенербахче (Турция) Легия (Польша) Антверпен (Бельгия) группа E группа F Лацио (Италия) Брага (Португалия) Локомотив (Россия) Црвена Звезда (Сербия) Марсель (Франция) Лудогорец (Болгария) Галатасарай (Турция) Мидтьюлланд (Дания) группа G группа H Байер (Германия) Динамо З (Хорватия) Селтик (Шотландия) Генк (Бельгия) Бетис (Испания) Вест Хэм (Англия) Ференцварош (Венгрия) Рапид (Австрия)

Первые матчи группового этапа Лиги Европы будут сыграны 16 сентября, заключительные - 9 декабря.

В 1/8 финала турнира выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, тренер бельгийской команды пришел на пресс-конференцию голым после камбэка в Лиге Европы.

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